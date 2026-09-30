BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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30.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW fällt am Nachmittag
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 117,50 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 117,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'688 Punkten steht. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 117,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'055 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,17 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2026 bei 117,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 0,43 Prozent wieder erreichen.
Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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BKW am 30.09.2026
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