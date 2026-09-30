BKW Aktie News: BKW verbilligt sich am Mittwochmittag

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 118,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 117,40 CHF. Bei 119,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 14'164 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Mit einem Zuwachs von 55,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 0,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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