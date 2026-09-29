BKW Aktie News: BKW am Vormittag auf rotem Terrain

Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 118,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 117,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'963 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,51 Prozent. Am 29.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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