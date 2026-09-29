BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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29.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 118,80 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 118,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,10 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'319 BKW-Aktien.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 54,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,93 Prozent.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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