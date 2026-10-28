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28.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 122,90 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 122,90 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 123,60 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,00 CHF. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'829 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,10 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 32,51 Prozent niedriger. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 6,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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