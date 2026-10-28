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28.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von BKW. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BKW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 122,60 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 122,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'484 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 122,90 CHF zu. Die BKW-Aktie sank bis auf 121,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'081 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,10 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 32,67 Prozent niedriger. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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