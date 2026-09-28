BKW Aktie News: BKW verteuert sich am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 121,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'917 Punkten notiert. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,90 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 121,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'278 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 50,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 119,20 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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