BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 119,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'848 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 119,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'005 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 119,20 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,98 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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