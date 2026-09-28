BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 120,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 119,90 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 121,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'415 BKW-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,92 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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