BKW Aktie News: BKW am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 126,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 127,10 CHF. Bei 126,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 2'037 Stück.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 45,06 Prozent Luft nach oben. Am 26.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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