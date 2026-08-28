BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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28.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BKW. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 126,50 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 126,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 127,10 CHF. Bei 126,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 2'037 Stück.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 45,06 Prozent Luft nach oben. Am 26.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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