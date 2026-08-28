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28.08.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BKW zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 126,70 CHF.

BKW
126.47 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 126,70 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'289 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie legte bis auf 127,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'347 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,10 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 2,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 CHF belaufen.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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