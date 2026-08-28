BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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28.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von BKW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 126,80 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 126,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'813 BKW-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 44,72 Prozent wieder erreichen. Am 26.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 124,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 2,13 Prozent sinken.
Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,98 CHF ausgeschüttet werden.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von BKW.
Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,79 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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