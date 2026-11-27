|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 124,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 124,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'860 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 124,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'880 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie legt zu: Energieversorger übernimmt Windpark in Nordrhein-Westfalen
BKW-Aktie in Grün: Energie- und Infrastrukturkonzern übernimmt Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker
BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel BKW-Aktie: Hätte sich eine BKW-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
26.11.26
|BKW Aktie News: BKW macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.11.26
|BKW-Aktie legt zu: Energieversorger übernimmt Windpark in Nordrhein-Westfalen (AWP)
|
23.11.26
|BKW-Aktie in Grün: Energie- und Infrastrukturkonzern übernimmt Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker (AWP)
|
20.11.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.