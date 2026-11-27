Um 09:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 124,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'860 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 124,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'880 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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