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27.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von BKW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 123,30 CHF nach.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 123,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 123,10 CHF. Mit einem Wert von 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'582 BKW-Aktien.
Bei einem Wert von 180,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2026 (115,10 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 7,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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