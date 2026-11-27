Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 124,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 123,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'712 BKW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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