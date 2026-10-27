|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz
Die Aktie von BKW zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BKW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 122,10 CHF.
Die BKW-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 122,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'592 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 122,90 CHF. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,30 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,10 CHF. Bisher wurden heute 29'631 BKW-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. 49,80 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16:29
|BKW Aktie News: BKW verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BKW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.10.26
|BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch (AWP)
|
16.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street im Plus -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich nach oben. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.