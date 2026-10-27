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27.10.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

BKW Aktie News: BKW verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Die Aktie von BKW zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BKW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 122,10 CHF.

BKW
122.47 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 122,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'592 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 122,90 CHF. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,30 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,10 CHF. Bisher wurden heute 29'631 BKW-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. 49,80 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’591.51 27.10.2026 16:58:40
Long 13’949.67 19.13 SPBJ7U
Long 13’668.55 13.98 SKBVGU
Long 13’063.79 8.89 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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