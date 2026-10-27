BKW Aktie News: BKW gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Das Papier von BKW legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 122,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'584 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 122,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'122 BKW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Abschläge von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch

BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum