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27.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 122,80 CHF.
Das Papier von BKW legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 122,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'584 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 122,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'122 BKW-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Abschläge von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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