BKW Aktie News: BKW am Donnerstagvormittag stabil

Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 125,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'317 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 126,00 CHF. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,40 CHF ab. Bei 125,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'279 BKW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 45,75 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.08.2026 Kursverluste bis auf 124,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 1,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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