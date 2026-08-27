BKW Aktie News: BKW tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von BKW legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 126,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 126,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 125,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'722 BKW-Aktien umgesetzt.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 45,63 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 1,51 Prozent wieder erreichen.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,98 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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