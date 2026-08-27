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27.08.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW gibt am Donnerstagmittag nach

BKW Aktie News: BKW gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von BKW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 125,20 CHF.

BKW
126.19 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 125,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'328 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 125,10 CHF. Bei 125,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'086 Stück gehandelt.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 46,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,98 CHF aus.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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