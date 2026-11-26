Das Papier von BKW legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 124,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 124,60 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'321 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 31,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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