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26.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BKW. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 124,40 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 124,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'801 Punkten steht. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,60 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'466 BKW-Aktien.
Bei 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 30,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,87 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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