BKW Aktie News: BKW reagiert am Montagvormittag positiv

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 121,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'427 Punkten liegt. Bei 121,50 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 121,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'521 BKW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,40 CHF erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 33,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Abschläge von 4,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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