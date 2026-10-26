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26.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 121,90 CHF.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 121,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,20 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'861 BKW-Aktien.
Bei 183,40 CHF erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,58 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,98 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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