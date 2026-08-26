BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von BKW zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,00 CHF.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 125,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 124,50 CHF. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'583 Stück gehandelt.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 124,20 CHF. Abschläge von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
26.08.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.08.26
|BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag gefragt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|BKW bekommt im ersten Semester Dürre und Marktturbulenzen zu spüren (AWP)
|
19.08.26
|BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst (AWP)
|
19.08.26
|BKW bekommt im ersten Semester Dürre und Marktturbulenzen zu spüren (AWP)
|
14.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)