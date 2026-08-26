BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Vormittag fester

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 125,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 124,50 CHF. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'583 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 124,20 CHF. Abschläge von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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