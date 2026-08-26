BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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26.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BKW. Zuletzt wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 125,20 CHF nach oben.
Das Papier von BKW legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 125,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. Bei 125,90 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 124,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 84'771 BKW-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,57 Prozent. Am 26.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 124,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 0,88 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Am 07.09.2027 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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