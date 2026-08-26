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26.08.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag gefragt

BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von BKW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,40 CHF zu.

BKW
125.84 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 124,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 125,40 CHF. Bei 124,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'664 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 47,51 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2026 auf bis zu 124,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,98 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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