BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 150,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'581 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 150,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 29'656 BKW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 10,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 125,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,13 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Am 18.03.2025 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,78 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch