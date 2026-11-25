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25.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 124,30 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 124,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,30 CHF an. Bei 123,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 2'792 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 180,20 CHF markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Abschläge von 7,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,87 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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