Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 123,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,30 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'861 BKW-Aktien.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 45,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,87 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie legt zu: Energieversorger übernimmt Windpark in Nordrhein-Westfalen

BKW-Aktie in Grün: Energie- und Infrastrukturkonzern übernimmt Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker

BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index