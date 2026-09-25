BKW Aktie News: BKW gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'822 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 120,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'374 BKW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 119,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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