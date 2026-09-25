BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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25.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Die Aktie von BKW zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BKW legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 120,80 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 120,80 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,60 CHF an. Bei 119,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 10'765 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 51,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 119,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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