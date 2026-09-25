BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Mittag fester

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 121,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 121,50 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'203 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,20 CHF am 24.09.2026. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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