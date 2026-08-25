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25.08.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Vormittag fester

BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 125,20 CHF.

BKW
125.72 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 125,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'996 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 31,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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