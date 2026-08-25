BKW Aktie News: BKW am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 124,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 125,90 CHF. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 124,30 CHF ab. Mit einem Wert von 124,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'930 BKW-Aktien.

Bei 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Am 25.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,98 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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