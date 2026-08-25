BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie legte bis auf 125,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 124,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 10'927 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 124,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 0,64 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,98 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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