Um 09:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 124,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 124,00 CHF. Bei 123,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'364 BKW-Aktien.

Bei 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 31,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 7,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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