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24.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagnachmittag im Plus
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 124,30 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 124,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'728 Punkten liegt. Die BKW-Aktie legte bis auf 124,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 123,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'879 BKW-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. 44,97 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,87 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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