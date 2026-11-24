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24.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BKW. Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 123,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,00 CHF aus. Bei 123,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'419 BKW-Aktien.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 6,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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