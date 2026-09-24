BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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24.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Donnerstagvormittag tiefer
Die Aktie von BKW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 120,30 CHF.
Die BKW-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 120,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 120,10 CHF. Bei 120,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'374 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 52,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 119,80 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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