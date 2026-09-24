BKW Aktie News: BKW am Nachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 119,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'758 Punkten steht. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 119,70 CHF. Bei 120,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 21'955 BKW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 34,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,70 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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