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24.09.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten

BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 120,50 CHF abwärts.

BKW
119.89 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 120,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 120,10 CHF. Bei 120,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'587 BKW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 34,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 119,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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