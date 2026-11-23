Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 122,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,80 CHF zu. Die BKW-Aktie sank bis auf 121,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'646 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 180,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 32,02 Prozent niedriger. Bei 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 6,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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