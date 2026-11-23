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23.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 123,30 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 123,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,60 CHF aus. Mit einem Wert von 121,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'728 BKW-Aktien.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,15 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,65 Prozent.
Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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