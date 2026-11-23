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23.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW schiebt sich am Montagmittag vor
Die Aktie von BKW gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 123,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 123,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,60 CHF aus. Bei 121,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'309 BKW-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 46,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 6,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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