Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 123,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,60 CHF aus. Bei 121,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'309 BKW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 46,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 6,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index

BKW-Aktie im Plus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt

BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab