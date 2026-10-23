BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 120,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Die BKW-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,50 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 120,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 120,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'363 BKW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 52,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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