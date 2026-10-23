|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BKW. Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 121,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 121,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'854 BKW-Aktien.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,53 Prozent. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BKW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
17.10.26
|BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch (AWP)
|
16.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer (AWP)
|
09.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BKW am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.