BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 121,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 121,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'854 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,53 Prozent. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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