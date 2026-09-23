BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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23.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 123,50 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 123,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 123,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 1'643 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,58 Prozent. Bei 121,90 CHF fiel das Papier am 02.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,30 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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