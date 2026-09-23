BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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23.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 121,00 CHF.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 121,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 119,80 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 30'773 BKW-Aktien den Besitzer.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 34,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,99 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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BKW am 23.09.2026
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