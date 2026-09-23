Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’967 0.1%  SPI 19’812 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’464 -0.5%  Euro 0.9390 -0.1%  EStoxx50 6’311 -0.2%  Gold 4’316 -0.9%  Bitcoin 70’587 -0.2%  Dollar 0.8232 0.3%  Öl 98.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Grünes Licht für Übernahme von Stahl Parent
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Novo Nordisk-Aktie bald direkt an der NYSE gelistet? CEO Doustdar sieht Vorteile
Suche...

BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten

BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 121,20 CHF.

BKW
121.14 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 121,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 121,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'783 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 33,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 306.25 18.12.2026 157229652
Typ Hebel Verfall Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BKW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten