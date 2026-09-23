BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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23.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 121,20 CHF.
Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 121,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 121,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'783 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 33,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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